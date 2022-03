Armée suisse – Le service militaire pourrait devenir obligatoire pour les femmes

Les femmes pourraient se voir obligées de servir en Suisse. Le Conseil fédéral a évalué cette possibilité parmi d’autres afin d’éviter une pénurie d’effectifs au sein de l’armée.

Les effectifs de la protection civile sont déjà légèrement inférieurs à la valeur cible de 72’000 membres, a indiqué le gouvernement vendredi dans un communiqué. À la fin de la décennie, l’armée aura des difficultés à assurer l’effectif réel de 140’000 militaires s’il n’est pas possible de réduire les départs prématurés de manière substantielle, a-t-il ajouté.

Plusieurs pistes présentées dans un rapport provisoire du Département fédéral de la défense (DDPS) ont ainsi été évaluées. Le Conseil fédéral a retenu deux options: celle de rendre le service obligatoire pour les femmes, et ainsi doublé les effectifs, et celle prévoyant la fusion du service civil et de la protection civile pour former une nouvelle organisation. Dans ce cas, l’alimentation en effectifs de la protection civile serait assurée.