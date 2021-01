Armée – Le service militaire débute à la maison pour la moitié des recrues Pour diminuer les risques d’infection au Covid-19, plus de 12’000 futurs soldats commenceront leur école de recrues à domicile sous la forme d’un enseignement à distance.

Pandémie oblige, la moitié des futurs soldats vont commencer l’école de recrues à la maison à la mi-janvier. Keystone

Pour environ la moitié des 12’000 futurs soldats, l’école de recrues débute le 18 janvier à domicile sous la forme d’un enseignement à distance. L’armée a pris cette décision pour diminuer les risques d’infection au Covid-19 au sein de ses troupes.

La pandémie donne le ton pour cette première école de recrues 2021. La moitié des recrues suivra l’instruction à domicile, six heures par jour, durant trois semaines, via une application spéciale, a indiqué l’armée dans un communiqué vendredi.

Un entraînement physique hebdomadaire de quatre heures est aussi prévu. Il s’agit d’exercices individuels à faire à domicile en suivant un programme sur l’application.

Recrues testées

Après trois semaines d’enseignement à distance, ces recrues rejoindront leurs camarades dans les casernes le 8 février. Elles devront passer un test Covid-19 mais aussi des tests de connaissances et physique pour s’assurer qu’elles ont bien suivi le programme. Elles devront rattraper leur retard en cas d’échecs.

La deuxième moitié des recrues devra se rendre, elle, en caserne le 18 janvier. Il s’agira surtout des écoles sanitaires et d’hôpital. L’objectif étant que ces soldats puissent être engagés le plus rapidement possible dans l’appui contre le coronavirus. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui a poussé l’armée à maintenir cette école de recrues en début d’année.

Quant aux règles sanitaires dans les cantonnements, ce sont les mêmes qu’en 2020. Le port du masque est obligatoire partout, toute la journée. Le nombre de soldats en chambres est réduit et les repas se font de façon échelonnée dans les réfectoires.

Au total, environ deux tiers des cours de répétition initialement prévus en cette période ont été reportés à plus tard dans l’année. Depuis le début de la pandémie, l’armée a jusqu’à présent accompli plus de 300’000 jours de service au profit des autorités civiles et a formé deux écoles de recrues.

ATS