Secousse aux HUG – Le service de pneumologie perd sa tête

Temps agités pour la pneumologie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). La professeure responsable du service vient d’annoncer sa démission, a appris la «Tribune de Genève». Une décision qui a apparemment surpris à l’interne. L’un des médecins adjoints a également démissionné et le départ d’un autre cadre est évoqué. Dans un service qui compte une quinzaine de médecins, dont quatre adjoints et autant de chefs de clinique, ces annonces ont un effet retentissant.

Paola Gasche, mélange subtil de rigueur et de fantaisie Contactée, la professeure Paola Gasche, 59 ans, confirme sa démission mais ne souhaite pas s’exprimer sur les raisons qui motivent ce départ. Nommée en 2015, cette Italienne mariée à un Suisse et mère d’un enfant était à l’époque la première femme à diriger un service de pneumologie universitaire en Suisse. Responsable du Centre du cancer du poumon, elle s’était spécialisée en pneumologie interventionnelle et était également le référent des HUG pour la transplantation pulmonaire.

Sans commenter cette démission, la direction des HUG rappelle le parcours de la professeure Gasche et tient et «à la remercier pour son engagement et son excellence médicale depuis plus de trente ans au service des patients et patientes».

Un autre départ est à mentionner: celui de Jérôme Plojoux. Interrogée à ce sujet également, la direction des HUG salue un «excellent spécialiste de la pneumologie interventionnelle» qui «a choisi de réorienter sa carrière». Selon nos informations, le médecin adjoint des HUG rejoint la clinique des Grangettes. Enfin, un autre cadre du service serait sur le départ. De vives tensions auraient perturbé le fonctionnement de l’équipe depuis plusieurs mois. La direction «ne peut pas commenter» ces éléments.

