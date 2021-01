Santé – Le Service de chirurgie cardiovasculaire des HUG blanchi Des cas de séquelles neurologiques ont semé le doute en 2016 et 2017. Un audit d’un expert externe et un rapport de la Commission de contrôle de gestion n’ont quasi rien trouvé à redire. Sophie Simon

Photo d’illustration. PASCAL FRAUTSCHI

C’est l’histoire d’un lanceur d’alerte intrigué par douze cas de complications à la suite d’opérations au Service de chirurgie cardiovasculaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Des problèmes de séquelles neurologiques qui interviennent en 2016 chez certains patients juste après le changement, houleux, de chef de service. Les HUG mandatent d’eux-mêmes un audit d’un expert externe, en 2017, qui ne conclut à aucun dysfonctionnement. Mais un nouveau cas, postérieur à cet audit, survient, et le lanceur d’alerte, un médecin, en informe la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil. Cette dernière vient de rendre public son rapport après deux ans d’enquête et arrive aux mêmes conclusions: tout va bien. «Ce service fonctionne parfaitement, assure Alessandra Oriolo, auteure du rapport. Les douze cas n’ont pas pu être expliqués, il n’y a pas eu de pratique médicale différente. Peut-être qu’il y a eu des tensions au moment de l’arrivée du nouveau chef de service et que la manière de communiquer a changé.» Elle ajoute que désormais ce cadre est largement reconnu pour ses compétences et qu’il a proposé des améliorations notables.