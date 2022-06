La belle aventure s’est achevée dimanche sous l’infernal cagnard ardéchois. Le Servette Rugby Club s’est incliné (13-27) contre le Club Olympique Agathois en demi-finale du championnat de France de Fédérale 2. Il n’y aura donc pas de troisième bouclier dans la vitrine grenat, après ceux décrochés en 2015 et 2018.

Le crève-cœur immédiat sera vite balayé par la satisfaction d’un exercice abouti, conclu par une promotion en Fédérale 1, cinquième échelon de l’Ovalie hexagonale.

«Ça s’est arrêté brutalement, mais ça va: on est déçus mais pas tristes, résume le manager et directeur sportif Clément Fromont. On finit cette saison sur deux bons derniers mois, on s’est régalés dans ces phases finales, avec une équipe qui a su monter en puissance après avoir connu quelques difficultés en saison régulière.» Tout juste a-t-il manqué quelques litrons d’essence dans le moteur pour aller voir encore plus loin, plus haut.