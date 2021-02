Football – Le Servette FC s’est effondré à Lucerne Le club genevois a réussi un bon début de match en Suisse centrale, avant de complètement craquer (3-0), lors de la 18e journée de Super League. Sport-Center

L’arrêt qui a tout changé. Eric-Lafargue

Le SFC a la deuxième moins bonne attaque du championnat (14 buts en 16 matches) et ça commence à se voir au classement. Et si, en plus, les Servettiens manquent un penalty d’entrée… Limités physiquement par la quarantaine de ce début d’année – comme son adversaire du soir, soit dit en passant –, les Grenat n’ont pas réussi à faire la différence quand ils avaient encore des jambes, avant de craquer au pire moment et dans les grandes largeurs.

Les Genevois avaient, en effet, une occasion unique de rentrer de la meilleure des manières dans cette partie et de s'octroyer d'emblée un but d'avance. Mais c'était sans compter sur la stupéfiante parade du gardien Müller sur un penalty pourtant bien tiré par Kyei au ras du poteau dès la 6e minute.

La troupe d'Alain Geiger a régulièrement réussi à se sortir du pressing des joueurs de Suisse centrale en première période. Fofana aurait pu en profiter (12e), mais le dernier rempart adverse veillait encore. Kyei, encore lui, était un peu court sur un centre de Stevanovic six minutes plus tard. L'attaquant français a de nouveau buté sur le cerbère lucernois juste avant la demi-heure, après avoir tenté sa chance en force au premier poteau.

Comme un château de cartes

Puisque le danger ne s'approchait alors jamais de ses buts, Frick a pris quelques libertés, à même de donner quelques sueurs froides à son coach. Sans dommage, heureusement. Il ne pourra toutefois rien faire sur le premier tir cadré du FCL au bout des arrêts de jeu de la première période (45e+3). Parfaitement servi par Schaub, Sorgic l'a transpercé de près et a ouvert le score.

Ce coup du sort, ajouté à la sortie de Sasso sur blessure dès le retour de vestiaires, a fini de déstabiliser l'édifice grenat. Dans la foulée, Schulz a mystifié Frick en ouvrant bien son pied sur le 2-0 (53e), sur le… deuxième envoi cadré de la formation de Fabio Celestini. Et comme derrière Müller a encore fait le boulot devant une ultime tête de Kyei (57e), que Schulz n’a, lui, pas manqué son penalty de la 72e et qu’Imeri a été expulsé à la 78e, les Genevois ont laissé le barragiste Lucerne revenir à portée de tir au classement.

Lucerne – Servette 3-0 (1-0)

Swissporarena, huis clos. Arbitre: M. Horisberger.

Buts: 45e Sorgic 1-0; 56e Schulz 2-0; 72e Schulz pen. 3-0.

Lucerne: Müller; Schwegler, Lucas (27e Emini), Knezevic, Frydek; Schulz; Ugrinic, Schaub (70e Ndiaye), Grether (71e Tasar); Schürpf (87e Bürki), Sorgic.

Servette: Frick; Sauthier (60e Diallo), Rouiller, Sasso (52e Séverin), Clichy; Valls, Cespedes, Cognat; Stevanovic (75e Imeri), Kyei (60e Kone), Fofana (46e Schalk).

Avertissements: 5e Grether (antijeu), 36e Fofana (jeu dangereux), 53e Cespedes (jeu dur), 57e Schwegler (antijeu), 77e Imeri (jeu dur).

Expulsion: 77e Imeri (deuxième jaune pour avoir applaudi l’arbitre).