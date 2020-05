Documentaire sur YouTube – Le serial menteur des serials killers Une enquête réalisée par 4e oeil et le mentalilste Clément Freze révèle que l’auteur d’une soixantaine de livre sur les tueurs en série, expert invité des plateaux télé était un affabulateur. Olivier Bot

Un montage de photos du FBI sur Samuel Little, le plus prolifique tueur en série de l’histoire américaine, avec 90 meurtres à son actif, un des tueurs bien réels sur lequel Stéphane Bourgoin a écrit. KEYSTONE

Surfant sur la vague de curiosité du public pour les profilers - ces policiers du FBI capables de dresser le profil d’un tueur en série afin de l’identifier et de l’arrêter -, le Français Stéphane Bourgoin a fait de la fascination pour les serial killers, son gagne-pain, depuis les années nonante. Il a depuis publié une soixantaine de livres, réalisé des documentaires télévisés et a été interrogé des centaines de fois en tangt qu’expert en monstres sanguinaires par des journalistes. À la question de savoir quand et pourquoi il s’était intéressé à ces tueurs récidivistes, il répondait invariablement que sa petite amie avait été tuée, violée et coupée en morceaux par l’un d’eux en 1976 aux États-Unis, montrant une photo de lui et de la jeune femme. Depuis il assurait avoir collaboré avec le FBI et rencontré les plus emblématiques figures du crime, parmi lesquels Edmund Kemper et même Charles Manson, l’assassin de Sharon Tate, épouse de Roman Polanski. Sauf que tout est faux ou presque.