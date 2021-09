Les musiciens suisses en vedette – Le Septembre Musical tient ses promesses Emmanuel Pahud à la flûte et Baldur Brönnimann à la direction ont dynamisé le concert de l’Orchestre de la Suisse italienne à Montreux. Matthieu Chenal

L’Orchestre de la Suisse italienne, sous la direction de Baldur Brönnimann, avec Emmanuel Pahud à la flûte le 22 septembre à l’Auditorium Stravinski de Montreux. Céline Michel

À Montreux ce mercredi 22 septembre avec l’Orchestre de la Suisse italienne (OSI), le Septembre Musical ouvrait une nouvelle fenêtre sur le monde symphonique suisse, fil rouge de sa 75e édition, en attendant la Tonhalle de Zurich (di 26) et le Symphonique de Lucerne (je 30). La grâce de Mozart, l’élégance de Saint-Saëns, le charme de Fauré, la gravité de Martin puis, en bis, la truculence de Honegger: Emmanuel Pahud a offert un éventail de styles variés dans des pages aussi brèves qu’inspirées. Le flûtiste franco-suisse se présentait devant un Auditorium Stravinski conquis d’avance par l’aisance qu’on lui connaît. Sans oublier son magnétisme incandescent qui transforme la légèreté en élévation.

À mains nues

Seul chef d’orchestre suisse à l’affiche cette année, Baldur Brönnimann est un grand défenseur de la musique contemporaine qu’il sculpte avec expressivité de ses mains nues. Le Bâlois a dirigé une petite création surprise, «Blank Book of Silent Songs» de Nathanael Gubler, en guise d’amuse-oreilles à la «Symphonie no 2» de Beethoven à laquelle il s’enchaînait immédiatement. À part un scherzo un peu sage, Brönnimann a façonné une vision contrastée et capricieuse de la symphonie, révélant un chef trop méconnu ici et un orchestre hyperréactif.

