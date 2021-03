Plein air – Le sentier des Falaises ressemble à un vrai boulevard sécurisé Le public a repris possession de cette rive droite du Rhône en attente de vrais aménagements. Thierry Mertenat

Réouverture du sentier des Falaises au public. Il a gagné en largeur et ses bordures ont été égalisées. Pierre Albouy

On était à l’heure pour sa fermeture, le 31 janvier au soir, suite à un éboulement; on a manqué sa réouverture, sept semaines plus tard, le lundi 22 mars. Bonne nouvelle confirmée: le sentier des Falaises est depuis six jours à nouveau accessible à tout le monde.

Près de deux mois à attendre. Les râleurs ont trouvé le temps long. Le résultat leur donne tort. Car les équipes engagées sur ce terrain deux fois pentu, entre falaises et bords du Rhône, n’ont pas chômé. «Travaux sommaires de purge et de débroussaillage», avait averti la direction du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM), dans sa fiche technique délivrée du bout des lèvres.

Nos autorités municipales se montrent parfois trop modestes. C’est un sentier tout beau tout neuf qui a été rendu à la population. Les flancs mités de la falaise ont effectivement été purgés, en maints endroits, des coupes nécessaires dans la végétation ont été réalisées. La pelleteuse acheminée sur site en a profité pour égaliser les bordures, tout en élargissant le tronçon côté fleuve.

Les coureurs à pied sont les premiers à dire merci. La surface au sol conserve son relief naturel, mais les risques de chute se ramènent désormais à la maladresse individuelle. Le terrain, lui, se montre beaucoup moins piégeux.

Réouverture du sentier des Falaises au public. Des segments de barrières ont été ajoutés aux endroits exposés. Pierre Albouy

De nouveaux éléments de retenue sont apparus, des barrières neuves elles aussi qui brillent au soleil. Ailleurs, des remblais faisant penser à des digues, construites notamment en surplomb de la principale plage située à mi-chemin du tronçon entre le pont de Sous-Terre et le pont ferroviaire de la Jonction.

Le long muret de terre fraîchement retournée a quelque chose de rassurant à l’œil, davantage que le panneau de conseils à la baignade, planté au beau milieu, cabossé de partout, qu’il faudra quand même songer à remplacer un jour.

Une digue en terre, au pied de la falaise, en surplomb de la principale plage. Pierre Albouy

Bref, le génie civil a fait le job. Le génie paysager attendra son heure. Elle n’est pas encore venue, puisque, dès l’automne, on referme tout jusqu’au printemps suivant, pour parfaire l’emballage des falaises, c’est-à-dire mettre en place des filets supplémentaires, tout en sécurisant les structures qui se situent à l’aplomb, en particulier les éperons rocheux. Un seul engin de chantier n’y suffira pas.

L’autre bonne nouvelle vient de la disparition des matelas qui, depuis des lustres, donnaient à cette même falaise des allures de dortoir cambriolé. Le Service des espaces verts (SEVE) avait la responsabilité de ce déblayage en souffrance. Il a fallu trouver l’entreprise capable d’intervenir dans cette zone difficile. C’est chose faite, jusqu’au prochain campement de fortune.

Ici un banc approximativement scellé au sol et une vieille poubelle rouillée. Du mobilier d’un autre âge et dangereux. Pierre Albouy

Maintenant qu’on y retourne en y voyant plus clair, forcément, les détails sautent aux yeux. Car ce sentier, compte tenu de sa popularité grandissante, pâtit d’un sérieux déficit d’aménagement. Les bancs sont d’un autre âge, ils tiennent sur des supports en béton sortant de terre comme autant de dents de sagesse à extraire au plus vite.

À côté de l’un d’eux, un fût percé et rouillé. Il a échappé à la purge, tout le monde l’a oublié. Il est juste trop vilain et dangereux, adossé depuis des années contre le mobilier le plus couru du sentier. D’autres exemples? On s’arrête là.

Ce sentier, à nouveau praticable, est en réalité dimensionné pour accueillir les gabarits chenillés de demain, pas les contemplatifs aimant la nature. Après le chantier à venir, un appel à projets, et vite, pour rapprocher cette Rive droite du futur bois de la Bâtie qui lui fait face.