Pour éviter la retenue à la source de 35% sur les intérêts des dépôts à terme, que les contribuables suisses récupèrent après déclaration aux administrations fiscales, le Private Banking offre la possibilité aux clients étrangers de nos banques de déposer leurs avoirs en dehors de nos frontières, sous la forme de dépôts fiduciaires. Un excellent système permettant aux banques de placer des sommes considérables à leurs noms à l’étranger, mais au risque des clients, évitant ainsi de facto le risque systémique pour notre pays. Du temps où les colonels et les officiers de l’armée de milice régnaient sur l’économie et les grandes banques, ce système fonctionnait comme du papierà musique. Le but recherché consistait à faire de la Suisse le coffre-fort du monde, irriguant les autres places financières en liquidités. On disait à l’époque, et c’était vrai, que le client français qui déposait chez nous le matin voyait son argent placé à Paris dans l’après-midi, et l’allemand à Frankfurt, etc.

Il y avait même une convention entre toutes les banques suisses les contraignant à appliquer la même grille tarifaire à tous les clients qui avaient moins que 20 millions, pour maintenir les frais élevés et éviter la concurrence entre elles en cassant les prix. Un modèle d’affaires sûr, rentable et sans risque.

Reagan élu président, les moutons noirs sont arrivés, pas ceux de l’UDC, bien sûr, mais ceux de Mitterrand, pour étendre le néolibéralisme au reste du monde. Une théorie attractive seulement en apparence, puisqu’elle est destructrice d’emplois en Occident, créatrice de déficits budgétaire et commercial. Les politiques se sont effacés devant les chefs de l’économie, et les peuples ont été hypnotisés par des promesses trompeuses d’un lendemain meilleur. Les colonels furent remplacés, leur prudence disparut des mœurs bancaires. Une décennie plus tard, Marcel Ospel avait augmenté le bilan d’UBS à 4 trilliards de francs. Aujourd’hui, son bilan de 1 trilliard (avant le hold-up du CS) nous fait peur.

Les banques privées continuent à exploiter à merveille la carte fiduciaire, qui attire toujours plus d’avoirs et génère plus de revenus, en expliquant aux clients que si la banque saute, leurs avoirs resteront sains et saufs («safe and sound»).

Or, la question se pose: pourquoi Credit Suisse a-t-il emprunté pour faire face à des retraits de 200 milliards? On se demande si cette banque n’aurait pas placé une partie des dépôts fiduciaires auprès de ses propres filiales à l’étranger, d’où elle partait à l’assaut des bonnes et des mauvaises affaires jusqu’au Mozambique? Les retraits d’une banque de gestion ne devraient pas impacter sa solidité mais seulement sa profitabilité.

Il y a une dizaine d’années, la FINMA avait demandé aux banques de diversifier les placements de dépôts fiduciaires auprès de leurs correspondants et de ne pas trop donner à leurs filiales et maisons mères à l’étranger. Un nouveau tour de vis serait indispensable, pour redonner au dépôt fiduciaire son sens premier.

Elie Hanna Afficher plus Gérant de Hanna Family Office Sàrl.

