Portrait de Jean Blanchard – Le sens de la famille dans l’ADN Cet éternel militant vient de céder sa place de secrétaire général du Mouvement populaire des familles. Mais le combat continue. Laurence Bezaguet Grobet

Jean Blanchard avait pris les rênes du Mouvement populaire des familles en 1994. OLIVIER VOGELSANG

«Gamin, j’allais vendre des insignes pour financer les aides familiales!» Jean Blanchard est assurément tombé dans la marmite de la défense des familles tout petit. Et il n’en sortira sans doute jamais. Car même si cet éternel militant de 65 ans vient de céder sa place de secrétaire général du Mouvement populaire des familles, il ne compte pas pour autant délaisser ce MPF auquel il a tant donné depuis 1994.

À cette époque, le vieillissement d’une grande partie de ses membres faisait craindre la fin de cette organisation créée en 1942 par des personnes issues de la Jeunesse ouvrière chrétienne. Or, non seulement il n’en fût rien, mais sous l’impulsion de Jean Blanchard, le MPF devient, en 2002, le chef de file d’une première initiative «pour une caisse maladie unique et sociale.» Et même si, cinq ans plus tard, celle-ci s’est soldée par un refus sans appel avec 73% de non, le chaleureux animateur du Mouvement populaire des familles n’en a pas perdu son optimisme pour autant: «C’est la Suisse alémanique qui nous a coulés! Nous avons obtenu de bons scores partout où nous avions des comités unitaires forts. Notamment à Genève et dans le canton de Vaud avec près de 45% d’avis favorables. À Neuchâtel et dans le Jura, nous l’avons même emporté!»