Du 1er au 9 mai, la Suisse romande, en particulier les cantons de Genève et de Vaud, sera le théâtre de l’opération «LUX 23», nom de code de l’un des plus grands exercices militaires de l’armée suisse depuis la fin de la guerre froide.

Le scénario conçu par l’état-major est celui d’une menace terroriste et paramilitaire sur la Suisse provenant d’une région séparatiste d’Europe, et précédant une attaque conventionnelle. Cette fiction a été imaginée en 2021, soit avant l’attaque de la Russie sur l’Ukraine en février 2022. Mais impossible de ne pas penser au conflit entre ces deux nations slaves et à ses origines.

Avec «LUX 23», l’armée entend entraîner les capacités d’une division territoriale (la 1 en l’occurrence) à soutenir, en cas de conflit, les autorités civiles (police et douanes) sur le terrain. Elle cherche également à tester les troupes légères, une nouvelle catégorie de forces d’intervention, en particulier en milieu urbain. Voilà pour les objectifs affichés officiellement.

Mais les manœuvres militaires ont pour but, aussi et souvent, d’envoyer des messages implicites à l’étranger. Dans «LUX 23», on peut en voir au moins deux. Le premier est adressé à toute entité malintentionnée: notre armée, avec les moyens et les effectifs qui sont les siens, n’en est pas moins entraînée et déterminée à défendre cet espace exemplaire de stabilité politique, de démocratie populaire et de concorde multiculturelle qu’est la Suisse.

Le second message est à destination de l’OTAN: si notre pays tient à sa neutralité, il cherche néanmoins à renforcer sa collaboration avec l’alliance militaire atlantique et à participer davantage aux manœuvres que celle-ci organise.

Ainsi, «LUX 23» sert aussi pour la Suisse à démontrer et à conforter sa crédibilité militaire, autant face à des ennemis potentiels que vis-à-vis de l’OTAN. Dans l’espoir toutefois de ne jamais avoir besoin de le prouver en situation de guerre réelle…

