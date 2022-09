La fin des vacances d’été nous confronte encore une fois à l’éternel retour de la rentrée scolaire et au recommencement de l’emblématique rythme quotidien du «métro, boulot, dodo», comme une sorte de nouveau tour de carrousel d’une vie dont le déroulement apparaît inéluctable. Une succession de nouveaux jours nous attendent avec leurs lots de banalités et de nouveautés, de succès et d’épreuves, sans qu’on puisse parfois percevoir le véritable sens d’un tel parcours humain.

La question du sens ne semble d’ailleurs plus intéresser l’homme moderne, si égocentriquement renfermé dans son monde narcissique du «savoir, pouvoir, paraître et avoir». Pour d’aucuns, vivre signifie uniquement exister physiquement, manger, boire, travailler, procréer, dormir, voyager, s’échapper en vacances, «profiter», comme on dit, et c’est tout! Au Luna Park de la société de consommation, on vend du virtuel et beaucoup d’artificiel, sans oublier l’illusion d’être immortel.

«Ouvrir les yeux sur la vraie double nature de l’existence humaine, conciliant, telle une danse sacrée, matière et esprit, mythe et raison, visible et invisible, ombre et lumière.»

Est-ce que l’existence terrestre s’arrête là, à l’horizontale, au ras des pâquerettes, sans aucune autre ambition royale? Ne sommes-nous pas prisonniers inconscients d’une pensée unique, celle d’une vision rationaliste du monde, valorisant uniquement le scientifiquement correct? Robotisés et formatés par la culture du relativisme et du désenchantement moral, n’avons-nous pas construit un modèle sociétal fondé surtout sur les apparences et les extériorités? Peu de place pour l’intériorité au théâtre de la modernité, qui consacre comme modèles et idoles des personnages bling-bling du ballon rond et du tapis rouge.

Ainsi, sous une épaisse chape en béton de matérialisme athée, peu nombreux sont ceux qui arrivent à percevoir la véritable réalité de la condition humaine. Qui suis-je? D’où viens-je? Où vais-je? Quel est le sens de ma vie? Existe-t-il une vie après la mort?

Les yeux rivés sur les smartphones, préoccupés plus par le «faire» que par l’«être», il serait temps d’ouvrir les yeux sur la vraie double nature de l’existence humaine, conciliant, telle une danse sacrée, matière et esprit, mythe et raison, visible et invisible, ombre et lumière.

Derrière le rideau du conformisme ambiant se cache la fragile musique de la vie dont les notes s’appellent intuition et imagination, langage symbolique et créativité, battement du cœur et réalisation d’un rêve.

Chemin initiatique et visite du sacré

Ne laissons pas croire aux jeunes générations que notre destinée est une simple et dépressive parenthèse mathématique, placée entre deux vides cosmiques. Elle est chemin initiatique et visite du sacré au plus profond de soi, école de sagesse, temps pour se connaître soi-même et devenir qui on est, tentative d’aimer.

Alors apparaît le secret du fameux tour de carrousel de la vie où l’alchimie divine transforme doucement le voyageur inconscient en chercheur d’or à l’écoute de l’immense infini.

Emanuele Alfani Théologien

