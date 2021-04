Football – Le séminaire de travail de Servette et le cas Ondoua Les dirigeants et la commission technique se sont réunis pour évoquer les axes de travail pour le futur. Le point sur Gaël Ondoua. Daniel Visentini

Après deux matches sans avoir été convoqué, Gaël Ondoua avait signé son retour en Coupe mercredi passé contre Kriens en marquant le but de la qualification pour les demi-finales, durant les prolongations. ERIC LAFARGUE

La séance a eu lieu le 10 avril dans la capitale économique du pays, la veille d’un Zurich-Servette qui aura vu les Grenat s’imposer. Réunis en séminaire, il y avait les dirigeants du club et la commission technique. Autrement dit: Pascal Besnard (le président), Richard Feuz (directeur administratif), Philippe Senderos (directeur sportif), Alain Geiger (entraîneur de la première équipe) et Massimo Lombardo (responsable technique du centre de formation). Gérard Bonneau (chef du recrutement), qui quitte le club pour Dijon dans quelques semaines, n’a pas pris part à la réunion.

Ici, pas de meeting de crise ou de réunion d’urgence. Simplement un séminaire de travail, qui n’est pas le premier et qui ne sera pas le dernier, comme le confirme Pascal Besnard. «Nous voulons définir les axes de travail, en profondeur, en lien avec l’académie du club, explique le président. C’était l’occasion de faire le point sur les joueurs sous contrat. Je pense aussi aux jeunes nés à partir de 2005. Il s’agit de définir sur qui on veut compter pour l’avenir. L’idée étant de ne pas aller chercher ailleurs ce que nous avons sous la main. Nous avons des jeunes de grand talent au sein du centre de formation. Nous voulons planifier un peu les choses, anticiper, envisager des perspectives à deux ou trois ans.»

Des joueurs courtisés

Le travail logique de tout club qui prépare demain. Justement: demain, cela concerne aussi la première équipe, actuellement troisième du classement. On le sait, plusieurs joueurs sont courtisés, de près ou de loin, certains ont des envies d’ailleurs et là aussi Servette doit anticiper.

Il se dit que Kyei pourrait ou voudrait partir. Que Cognat aurait quelques offres, mais apparemment a aussi reçu une belle proposition de prolongation de Servette. Que Stevanovic, bien sûr, est dans l’œil de plusieurs clubs. Ces joueurs sont sous contrat, Servette obtiendrait le cas échéant une somme de transfert.

Ondoua écarté puis de retour

Le cas Ondoua, en fin de contrat en juin, semble, lui, toujours en suspens. À 25 ans, le Camerounais a déjà laissé entendre, dès le début de la saison, qu’il souhaitait partir. Servette lui a fait des propositions de prolongation de contrat intéressantes, sans réponse favorable de la part du joueur. Pourtant, Servette a continué à faire appel à lui dès la reprise. Mais pour le match de Coupe à Vevey et celui de championnat à Zurich, les 7 et 11 avril, pas de Gaël Ondoua dans le groupe grenat, pas même sur le banc de touche, donc. Une blessure, une contracture? Non. Ondoua a répondu lui-même sur Twitter, à quelqu’un qui s’en interrogeait: «Ni blessé ni convalescent!» a-t-il très exactement tweeté la veille de Zurich-Servette.

À ce moment, on aurait pu penser que Servette, voyant qu’Ondoua ne voulait toujours pas prolonger son contrat, avait décidé de ne plus mettre le Camerounais en valeur sur le terrain, alors qu’il quittera peut-être le club gratuitement en juin. On peut comprendre, c’est la jurisprudence Wüthrich. Mais, surprise: en Coupe à Kriens et dimanche dernier à Bâle, Ondoua était à nouveau titulaire. Geiger l’avait-il seulement ménagé deux matches, pour le laisser souffler?

Un avenant au contrat?

D’après nos informations, autre chose est entré en ligne de compte. Il semblerait que le contrat d’Ondoua, dans sa dernière année, contienne une clause de prolongation d’un an qui s’active automatiquement à partir d’un certain nombre de matches disputés: le compteur était à 18 pour lui quand il n’a plus joué deux fois de suite, sans être même convoqué. A-t-il refusé de jouer pour que la clause n’entre pas en force et le lie à Servette une saison de plus?

Il est retourné sur le terrain depuis, c’est vrai. Mais il se dit que Servette aurait accepté de signer un avenant au contrat, annulant la clause de prolongation automatique d’une saison à partir d’un certain nombre de matches disputés (19?, un de plus que la moitié). Nous avons posé la question à Pascal Besnard. Le président ne confirme ni n’infirme nos informations. «Je n’entre pas en matière sur les cas individuels, pas plus pour parler d’Ondoua que d’un autre joueur, a-t-il précisé. C’est tout ce que j’ai à dire.»

Pas d’interview

Bien sûr, nous avons cherché à être mis en contact avec Gaël Ondoua lui-même, via le protocole mis en place par le Servette FC en cas de demande d’interview (aucun joueur n’a le droit de parler à la presse sans avoir l’aval du club). À plusieurs reprises et depuis plusieurs semaines déjà. Mais le club n’a jamais donné suite, précisant régulièrement que ce n’était pas encore le bon moment.

Le cas est délicat. Ondoua est sur le départ, il est gratuit pour qui est intéressé. Le club le garde en vue sur le terrain. Si un accord in extremis devait intervenir entre Ondoua et Servette pour une prolongation, alors les dirigeants auront fait tout juste. On verra sous peu. Sinon, on pourra au moins dire qu’ils auront tout tenté. Mais, si Ondoua part, en vain et peut-être au détriment de certains joueurs sous contrat.

On peut aussi souligner que par les temps qui courent, avec la répétition des matches et les cas de Covid qui ont frappé et touchent encore certains Grenat, rien n’est simple et que l’équipe a besoin de toutes ses forces vives. Lors du séminaire de travail à Zurich, il y a dix jours, on a sans doute dû parler de tout cela aussi. La vie d’un club qui fait ses choix. Et sur le plan des résultats obtenus et de la gestion financière, Servette peut avoir la tête haute.

