Épuisement et déconsidération – «Le secteur social est au bord de la rupture» La pandémie a aggravé une situation qui était déjà tendue auparavant, selon le personnel. Les mesures s’attaquant aux salaires sont perçues comme une gifle. Eric Budry

Lors de l’action syndicale du secteur social qui s'est déroulée devant la Haute École de travail social(HETS,) les participants portant des masques de conseillers d’État ont brisé une piñata contenant des revendications écrites sur des bouts de papier. Pierre Albouy

Ils et elles sont assistants sociaux, animateurs socioculturels ou éducateurs spécialisés. La liste de leurs doléances est longue, mais leur message principal est simple: «Les équipes font tout ce qu’elles peuvent en cette période de pandémie, mais elles sont épuisées. Dans ce contexte, le fait que le Conseil d’État s’attaque en plus à nos salaires est vécu comme une injustice et est pris comme une marque de mépris pour nos métiers.» Pour dire leur ras-le-bol et exprimer leurs revendications, une dizaine de représentants du secteur social accompagnés des syndicats SIT et SSP avaient donné rendez-vous aux médias lundi, près de la Haute École de travail social (HETS).