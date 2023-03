Pénurie de main-d’œuvre – Le secteur public paie-t-il trop ses employés? Deux élus PLR accusent les collectivités de fausser le marché en offrant de meilleures conditions que le privé. Et exigent un rapport sur la question. Florent Quiquerez

Philippe Bauer (PLR/NE) et Philippe Nantermod (PLR/VS) dénoncent une concurrence déloyale entre les secteurs public et privé. KEYSTONE

Il y a d’abord un constat, celui d’une étude de l’Université de Lucerne. Publiée début février, elle conclut que les employés du secteur public gagnent en moyenne 14’000 francs de plus par an que pour un poste équivalent dans le privé. Cette «prime salariale administrative» serait de 11,6% dans l’administration fédérale, 4,3% dans les cantons et 3,4% dans les communes.