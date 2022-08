Vallée du Rhin – Le secteur ferroviaire suisse inquiet pour le trafic de marchandises La branche déplore vendredi des goulets d’étranglement qui menacent l’approvisionnement et le transfert modal sur l’axe nord-sud. Des mesures rapides et ciblées sont exigées.

Le tronçon entre Bâle et Weil am Rhein sur le chantier de la Deutsche Bahn dans le cadre de la construction et de l’extension de la ligne ferroviaire Bâle-Karlsruhe, photographié le mardi 15 février 2022 à Bâle. KEYSTONE

Le secteur ferroviaire suisse s’inquiète pour le trafic de marchandises dans la vallée du Rhin. En attendant l’achèvement de la ligne entre Bâle et Karlsruhe (D), il demande une alternative urgente sur la rive gauche du fleuve via la France, car les goulets d’étranglement actuels menacent l’approvisionnement et le transfert modal sur l’axe nord-sud.

L’aménagement de la ligne de la vallée du Rhin, partie intégrante du concept des Nouvelles lignes ferroviaires alpines (NLFA), avance lentement. Il ne devrait pas être achevé avant 2040-2045, ont déploré vendredi devant les médias à Berne les représentants du secteur du fret ferroviaire. Parmi eux CFF Cargo International ainsi que la faîtière des chargeurs VAP Cargorail.

Or les chantiers, les problèmes techniques et le manque d’itinéraires de contournement rendent l’exploitation régulière du trafic de marchandises «presque impossible», selon la branche. Conséquences: l’approvisionnement en pâtit et le fret a tendance à se replier sur la route au détriment du rail.

Un besoin urgent de stabilité

La branche exige donc des mesures rapides et ciblées. Elle voit une alternative idéale dans la ligne ferroviaire sur la rive gauche du Rhin, via la France. «Un itinéraire de contournement parallèle devrait ainsi voir le jour, mettant fin au chaos des chantiers et garantissant aussi bien le trafic de transit que celui d’importation et d’exportation qui est important pour l’économie suisse», souligne-t-elle dans un communiqué.

Le Parlement a déjà adopté une motion pour la conclusion d’un traité international pour l’aménagement de la ligne sur la rive gauche du Rhin. Aux autorités d’accélérer maintenant les négociations avec les pays voisins, réclament les exploitants.

Ils demandent que les conducteurs de train germanophones puissent circuler via la France, avec des applications linguistiques ou du personnel bilingue par exemple. Il importe en outre de sécuriser les tronçons de contournement. Enfin, tous les gestionnaires d’infrastructure du corridor Rhin-Alpes devraient s’asseoir autour d’une même table.

L’extension de la ligne de la vallée du Rhin, convenue par contrat, prévoit notamment un trafic à quatre voies. Le projet, dont le coût est estimé à 14,2 milliards d’euros, s’étend sur 200 kilomètres. Un peu plus de 60 kilomètres ont été achevés. D’ici 2041, les trains de voyageurs devraient pouvoir circuler partout jusqu’à 250 km/heure.

Épine dorsale

Face aux représentants du secteur, la ministre des Transports Simonetta Sommaruga a reconnu vendredi que la collaboration internationale n’était pas toujours facile après l’échec des négociations sur un accord-cadre avec Bruxelles.

En Suisse, le rail est aujourd’hui encore «l’épine dorsale de la logistique» pour de nombreuses branches, selon la conseillère fédérale. Certaines offres de fret ferroviaire ne sont cependant plus rentables et des changements sont nécessaires. Son département devrait mettre en consultation un projet sur ce thème à l’automne.

ATS

