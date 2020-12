Épidémie – Le secteur du handicap s’est mis à la visioconférence Fitness, théâtre, musique… L’Association genevoise d’intégration sociale propose des activités à distance pour préserver les liens. Laurence Bézaguet

Myriam Lombardi, directrice de l’Association genevoise d’intégration sociale. Pascal Frautschi / Archives

«Le temps passe et la période est toujours aussi déstabilisante», indique Myriam Lombardi, directrice de l’Association genevoise d’intégration sociale (AGIS). Une organisation qui met en contact des personnes en situation de handicap avec des bénévoles et qui permet ainsi la participation sociale et le maintien de l’équilibre familial en soulageant la famille. Des proches aidants, on le répète souvent dans ces colonnes, qui souffrent en ces temps de coronavirus.

Beaucoup de bénévoles n’ont pas repris leurs accompagnements pour différentes raisons: situation personnelle difficile, personne à risque, peur de contaminer ou d’être contaminé, pression de l’employeur de ne pas côtoyer trop de monde, refus de porter un masque… Bref, autant de motifs pour arrêter son bénévolat auprès des personnes en situation de handicap avec qui ils forment des duos.