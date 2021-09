Circulation au centre-ville – Le secteur de Bel-Air est désormais interdit au trafic motorisé privé À l’essai pendant un an, la mesure vise à fluidifier la circulation des transports publics et à favoriser la mobilité douce. Antoine Grosjean

Laurent Guiraud / Archives

C’est une petite révolution qui s’amorce dès ce lundi dans l’hypercentre. Le trafic motorisé privé est désormais banni du secteur de la place Bel-Air, ponts de l’Île compris. Mise à l’essai pendant un an, la mesure vise à fluidifier le passage des transports publics et à donner la priorité aux piétons et vélos, pour faire suite au compromis sur la mobilité adopté par près de 68% des votants en 2016. Le trafic professionnel reste toutefois autorisé, sans compter d’autres exceptions.

Pour faire simple, plus question de transiter par Bel-Air en voiture, à moto ou en scooter pour passer d’une rive à l’autre. Il faut se rabattre soit sur le pont du Mont-Blanc, soit sur celui de la Coulouvrenière. La rue des Moulins, la seule qui était encore ouverte au trafic privé, y est dorénavant fermée dans les deux sens. Par effet de domino, la mesure s’applique aussi à la rue du Rhône – entre la place du même nom et celle de Bel-Air – à la rue de la Corraterie, ainsi qu’à des tronçons du quai de la Poste et de la rue du Stand (voir l’infographie ci-dessus). Par ailleurs, les véhicules de livraison pourront à nouveau emprunter la rue de la Croix-Rouge dans le sens de la descente, alors qu’elle était réservée aux transports publics et aux vélos depuis l’an dernier.