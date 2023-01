Mandats de police à des privés – Le secrétaire communal de Zermatt est derrière les barreaux La police cantonale de Zurich collabore avec la société de surveillance et sécurité Vüch AG. Un membre de son CA se trouve en détention préventive. David Sarasin Corsin Zander

Ils ressemblent à de vrais policiers, mais sont des agents de sécurité de la société Vüch AG. Ici, lors d’une intervention sur la ligne de nuit des transports publics zurichois (VBZ). Christian Bobst

C’est une tendance qui touche un domaine sensible: les corps de police et les autorités d’exécution suisses confient de plus en plus de tâches à des entreprises privées. Surveiller des personnes incarcérées. Patrouiller dans les transports publics. Distribuer des amendes. Comme ce domaine est très sensible, les entreprises de sécurité ne peuvent pas intervenir facilement. Elles doivent obtenir une autorisation cantonale.