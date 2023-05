Diplomatie – Le secrétaire américain à la Défense éconduit par Pékin Le Pentagone a déploré une attitude «préoccupante» de la part de Pékin, qui a refusé une rencontre avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

Lloyd Austin, lors d’un discours aux États-Unis, le 29 mai 2023. AFP

Pékin a décliné l’invitation lancée par les États-Unis visant à organiser une rencontre cette semaine à Singapour entre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Li Shangfu, a affirmé lundi le Pentagone, déplorant une attitude «préoccupante».

La Chine «a informé les États-Unis qu’ils déclinaient notre invitation lancée début mai visant à ce que le secrétaire Austin rencontre le ministre de la Défense nationale Li Shangfu cette semaine à Singapour», a déclaré le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, dans un communiqué.

«L’absence préoccupante de volonté de la République populaire de Chine d’engager des discussions significatives d’armée à armée ne diminuera pas notre engagement à chercher à ouvrir des lignes de communication avec l’armée» chinoise, a ajouté le porte-parole.

Tensions autour de Taïwan

Lloyd Austin doit se rendre à Singapour cette semaine pour participer à la conférence Shangri-La Dialogue sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique. Lors de l’édition précédente, en juin 2022, il avait rencontré le prédécesseur de Li Shangfu, Wei Fenghe.

L’actuel ministre chinois de la Défense a été sanctionné en 2018 par l’administration américaine pour avoir acheté des armes russes, mais le Pentagone assure que cela n’empêche pas le secrétaire américain à la Défense de mener avec lui des échanges officiels. Fin 2022, les tensions entre Pékin et Washington s’étaient intensifiées autour de Taïwan et d’un supposé ballon espion chinois qui a été abattu par un avion américain alors qu’il volait au-dessus des États-Unis.

L’administration américaine a depuis tenté de renforcer les alliances et partenariats en Asie afin de contrer les agissements de plus en plus affirmés de Pékin dans la région, même si les deux camps ont également parfois joué l’apaisement. Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan a ainsi rencontré en mai le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Vienne. Et le président des États-Unis Joe Biden a récemment indiqué que les relations entre Washington et Pékin devraient «très bientôt» se détendre.

AFP

