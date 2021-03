Élection complémentaire du Conseil d’État – Le second tour passionne les Genevois presque autant que le premier Quatre jours avant le scrutin du 28 mars, 24% des citoyens ont désigné leur favori. La barre d’une participation de 40% pourrait être dépassée. Eric Budry

Ils ne sont désormais plus que quatre à viser un siège au Conseil d’État: la Verte Fabienne Fischer, la PDC Delphine Bachmann, l’indépendant Pierre Maudet et l’UDC Yves Nidegger. Keystone

Le 7 mars, les Genevois avaient voté en masse lors du premier tour de l’élection complémentaire au Conseil d’État. Le taux de participation avait en effet atteint 48,15%, le meilleur résultat depuis vingt-cinq ans pour ce type d’élection. Pour le second tour, la mobilisation reste importante. Quatre jours avant le scrutin du 28 mars, le taux était de 24%. C’est 7,3 points de plus que le taux du second tour de l’élection générale de 2018 au même moment (16,7%). Au final, la participation s’était établie à 35% lors du scrutin de 2018, contre 38,8% au premier tour.