Économie suisse – Le SECO sabre ses prévisions de croissance pour 2022 et 2023 Les estimations du Secrétariat d’État à l’économie sont revues nettement à la baisse en raison de la crise énergétique et de la forte hausse des prix.

L’économie suisse a enregistré un premier semestre positif cette année mais le tableau pour la suite s’est assombri à cause de la crise de l’énergie. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L’économie suisse devrait être plus pénalisée qu’anticipé par le ralentissement économique mondial. Le SECO a revu à la baisse ses estimations de croissance pour l’année en cours et la prochaine et relevé ses calculs en termes d’inflation.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) revoit nettement à la baisse ses prévisions de croissance pour la Suisse à 2,0% pour 2022 et à 1,1% pour 2023 (PIB corrigé des événements sportifs), a-t-il indiqué mardi. En juin, il tablait encore sur respectivement 2,6% et 1,9%.

L’économie suisse a enregistré un premier semestre positif cette année, mais le tableau s’est assombri pour la suite, en raison de la crise énergétique et de la forte hausse des prix, surtout en Europe. La révision pour 2022 est aussi due au fait que la reprise économique de l’an dernier «a été plus vigoureuse qu’on ne le pensait, si bien que les potentiels de rattrapage sont dans l’ensemble moins importants», selon le communiqué.

Le contexte international difficile devrait freiner encore davantage les branches de l’industrie exportatrice. Les experts ont nettement revu à la baisse les anticipations de demande mondiale, en particulier des grands partenaires commerciaux de la zone euro, des États-Unis et de la Chine.

Par la suite, l’évolution conjoncturelle dépendra principalement de celle de l’économie mondiale et de l’approvisionnement énergétique, notamment en Europe. Le SECO estime qu’il n’y aura pas de pénurie grave d’énergie entraînant des arrêts de production généralisés.

La pénurie d’énergie, le scénario du pire Afficher plus En cas de pénurie grave de gaz ou d’électricité en Europe, qui engendrerait des arrêts de production généralisés et un fort ralentissement conjoncturel, l’économie suisse serait sensiblement affectée, prévient le SECO mardi. «Un tel scénario négatif induirait une pression importante sur les prix en Suisse aussi, conjuguée avec un ralentissement économique», souligne le document. Alors que ce risque en matière de courant et de chauffage se fait de plus en plus pressant, le conseiller fédéral et chef du Département fédéral de l’économie, Guy Parmelin, a annoncé dimanche que le gouvernement travaille à la création «d’un état-major de crise, avec un guichet unique pour les cantons» pour gérer la situation de pénurie d’énergie. Une telle mesure est réclamée depuis plusieurs semaines par les cantons. Le conseiller fédéral a assuré que le gouvernement oeuvre pour éviter de devoir prendre des mesures comme des contingentements. Un plan en cas de pénurie de gaz cet hiver devrait aussi être détaillé en octobre, avec par exemple le passage au mazout pour les entreprises équipées. Sur un an, le prix du gaz TTF a bondi de 142%, s’échangeant mardi matin à 182,26 euros par MWh. Celui de l’électricité a bondi de plus de 410% en France à 560 euros/MWh, de 142% en Allemagne à 363,43 euros/MWH ou encore de 134% en Italie à 372,19 euros/MWh.

Taux de chômage plus élevé

Pour 2023, l’évolution de la demande extérieure d’ici la fin de l’horizon de prévision devrait être moins vigoureuse que prévu en juin, ce qui entravera l’évolution de l’industrie d’exportation. Les principales raisons citées sont la forte dynamique des prix et le resserrement de la politique monétaire.

Le groupe d’experts s’attend également à un renchérissement plus soutenu qu’escompté à cause de l’augmentation des prix de l’énergie. Il table désormais sur une inflation à 3,0% pour 2022 et 2,3% pour 2023, contre 2,5% et 1,4% précédemment.

La demande intérieure devrait en ressentir les effets. Après un premier semestre vigoureux, l’évolution de l’emploi devrait ralentir cette année et le chômage devrait augmenter petit à petit à partir du quatrième trimestre. En moyenne annuelle, le taux de chômage devrait s’élever à 2,2% en 2022 et à 2,3% en 2023, au lieu de 2,1% et 2,0% anticipés il y a trois mois.

Le SECO n’est pas le seul à se montrer plus pessimiste quant à l’évolution de l’économie helvétique. Plus tôt en septembre, l’institut BAK Economics a revu à la baisse ses projections de croissance du produit intérieur brut (PIB) à 2,0%, contre 2,5% précédemment, pour l’année en cours, et à 0,5% (après +1,1% en août et +1,7% en juin) pour 2023.

ATS

