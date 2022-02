Incendie route de Florissant – Le scooter en feu a balafré l’immeuble sur cinq étages Les pompiers sont intervenus vite dimanche soir, sans devoir évacuer les locataires, mais les dégâts en façade, à la lumière du jour, sont considérables. Thierry Mertenat

Route de Florissant, à la hauteur du numéro 10, le feu a pris au pied de l’immeuble, à l’endroit où sont garés les deux-roues. LAURENT GUIRAUD

Un petit tas de ferraille mélangé à du plastique fondu. La trace au sol d’un mauvais feu. Elle tient dans la pelle à poussière d’un concierge maniant sa brosse à main. En façade, c’est une autre paire de manches. Il faudra poser un échafaudage pour nettoyer la balafre qui a tatoué cinq étages en oubliant le motif en montant. Les fumées - noires, poisseuses, toxiques - ont pris la voie rapide, léchant l’immeuble à la verticale, dimanche soir sur le coup de 21 h 20, au numéro 10, route de Florissant.

Les pompiers étaient là en deux minutes. Ils font comment pour arriver aussi vite avec leur tonne-pompe? Ils font comme un sportif olympique: en empruntant le chemin le plus court. Les trois casernes opérationnelles jour et nuit permettent de gagner du temps. L’équipe d’attaque est venue de la base de départ la plus proche, sur les hauts des Eaux-Vives, les renforts sont montés de Plainpalais.

Les fumées ont repeint en noir la façade sur au moins cinq étages. LAURENT GUIRAUD

Convoi grande alarme recomposé, dans un quartier qui dort tôt. Il n’est pas passé inaperçu. Les vidéastes étaient au balcon. Du monde pour filmer ce que l’on imagine plutôt ailleurs dans la ville: l’extinction d’un scooter qui n’a certainement pas brûlé tout seul. Il faisait son poids, son réservoir à essence aussi, à moins que ce ne soit de l’électrique.

L’engin était garé dans le passage couvert, mais libre d’accès, sous l’immeuble, pile dans l’axe de la façade. Juste au-dessus, une étude d’avocats. Il y a deux semaines, elle s’est retrouvée avec le sol des bureaux entièrement immergé, une inondation consécutive à un problème dans la colonne d’eau. Là, ce sont les vitres qui ont pris cher. Elles sont couleur charbon, la nuit en plein jour. La loi des séries. Comme souvent, elle s’acharne sans raison.

La carcasse du trois-roues qui a brûlé a été retirée. Son voisin, direct, un deux-roues, a le flanc gauche complètement déformé par le rayonnement thermique. LAURENT GUIRAUD

Les riverains ont vu l’autoéchelle déployée, en pensant que des locataires étaient peut-être en difficulté. Travail de reconnaissance pour les hommes du SIS. L’un d’eux est dans la nacelle, il braque sa torche en direction des appartements. «À travers le flux lumineux, le collègue peut rapidement se rendre compte si des fumées ont pénétré à l’intérieur, s’il accroche dans son faisceau un petit voile suspect, il transmet l’info par radio et on avise», commente le lieutenant Nicolas Millot, tout en précisant qu’aucune évacuation n’avait été nécessaire dimanche soir.

La police a pris le relais. Plusieurs patrouilles étaient présentes, suivies dans la soirée par les experts en surfaces calcinées. C’est un scooter à trois roues qui a brûlé. Les deux à l’avant ressemblaient à des dents de lait, bien visibles sur les images réalisées par un locataire, venu aux nouvelles à même le trottoir. Sa voisine du dessus n’est pas descendue. «J’ai dormi sans la moindre odeur dans mon appartement. Mais ce matin, en m’essuyant le visage, j’ai constaté que ma lingette était toute noire.» Elle aussi.

La lumière du jour ne suffit plus à éclairer les bureaux obscurcis des étages inférieurs de l’immeuble. LAURENT GUIRAUD

