Guerre en Ukraine – «Le scénario d’un renversement du gouvernement ukrainien se précise» Pour Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique, l’objectif de Vladimir Poutine serait de mettre en place un régime prorusse. Yannick Van Der Schueren

La Russie a annoncé ce jeudi le début d’une opération militaire en Ukraine. Les bombardements ont aussitôt commencé, y compris à Kiev, la capitale. AFP

«Opération militaire spéciale.» Tels sont les mots que Vladimir Poutine a utilisés ce jeudi pour annoncer le début d’une vaste offensive en Ukraine. Quel est le but de cette manœuvre trois jours après s’être engagé pour un «maintien de la paix» dans les territoires séparatistes? Décryptage avec Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique à Paris, spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes et auteure de «La nouvelle armée russe»*.