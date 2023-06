C’est en train de devenir ce que dans le jargon journalistique on appelle un marronnier: un sujet qui revient de manière récurrente et saisonnière. De même que le célèbre marronnier de la Treille annonce l’arrivée du printemps à Genève avec la pousse de sa première feuille, les sécheresses précèdent désormais le démarrage «officiel» de la saison estivale. Et pas qu’un peu.

La sécheresse actuelle a déjà commencé cet hiver, quand, en principe, la nature fait le plein d’eau. Sur les six premiers mois de l’année, les pluies ont été 40% moins abondantes que la norme à Genève. Du coup, on se retrouve aujourd’hui avec des sols si secs que, là où on n’arrose pas, l’herbe est entièrement jaune et la terre se craquelle. Quant aux cours d’eau, leurs faibles débits battent des records pour un mois de juin.

La faune aquatique est sous pression et vu comme c’est parti, il n’est pas exclu qu’on doive à nouveau – ainsi qu’on l’a fait en juillet dernier dans la Drize – renflouer certaines petites rivières avec de l’eau potable, pour éviter qu’elles ne se transforment en cimetières à poissons. Les arbres souffrent aussi et les agriculteurs s’attendent à faire de maigres récoltes. Encore.

Ce scénario qui a tendance à se répéter chaque année illustre de manière on ne peut plus éloquente les prévisions alarmistes des experts du climat. On dirait même que le film catastrophe s’accélère.

Le dérèglement climatique, ce n’est pas qu’une hypothèse sur le papier, que les climatosceptiques peuvent balayer avec leurs théories du complot. C’est la réalité. Ici et maintenant. La loi climat récemment approuvée par le peuple suisse est un pas dans le bon sens. Mais on est encore très loin d’avoir inversé la vapeur. Alors les sécheresses, les canicules et autres extrêmes météorologiques, il va hélas falloir s’y habituer.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

