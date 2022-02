Autisme à Genève – Le scandale de Mancy met en lumière le manque de places en foyer

Depuis plusieurs années, Sandra* vit seule avec son fils. Le garçon souffre de troubles du comportement, a de la peine à vivre les transitions lorsqu’il faut partir le matin pour se rendre à son centre de jour. Il se montre parfois violent, envers lui-même et les autres, cassant tout dans l’appartement. Or, sa mère n’a pas le choix: elle doit travailler à 100% pour subvenir aux besoins de son fils. Démunie face à ces difficultés, Sandra cherche en priorité une solution d’aide à domicile, puis un placement pour son fils hors du canton.

Membre de l’association Insieme-Genève, elle multiplie les échanges avec l’Office médico-pédagogique (OMP), en vain. Les foyers sont pleins, lui répond-on. Depuis quelques mois, la maman tente aussi sa chance dans le canton de Vaud, toujours en vain. «On m’a répondu qu’ils ne prenaient plus d’enfants genevois, raconte-t-elle. Je ne sais plus vers qui me tourner.» Depuis 2012, en effet, les autres cantons ne les acceptent plus.