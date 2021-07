Les ateliers secrets (1/5) – Le sauvetage des pendules est assuré À la Jonction, Henry Maystre est l’un des derniers réparateurs d’horloges. Loïc, son fils, est prêt à reprendre le flambeau. Luca Di Stefano

Les pendules dont s’occupent Henry et Loïc Maystre à l’atelier À l’heure vive doivent être révisées régulièrement. Leur mécanique est plus grosse que celle des montres mais nécessite souvent de fabriquer des pièces soi-même MAGALI GIRARDIN

Une arcade lumineuse, un parquet luisant et moderne. À première vue, l’atelier d’Henry Maystre ne laisse rien transparaître de sa longue histoire. «C’est parce que les locaux ont été rénovés récemment à la suite d’une inondation», confie notre hôte. Mais immédiatement, le regard se porte sur l’alignement des pendules. Puis, le son replace l’atelier dans sa temporalité. Un tic-tac continu couvert chaque quart d’heure par les sonneries des dizaines d’horloges en léger différé. Quand l’heure pleine sonne, on se fait même surprendre par un coucou en extension dans la plus pure tradition helvétique.