Éric Dupond-Moretti – Le sanglier des prétoires doit se muer en ministre Sa trajectoire fascine et ses méthodes brutales en faisaient une terreur des prétoires. Portrait du nouveau garde de Sceaux, entre amis et ennemis. Alain Rebetez

Eric Dupond-Moretti, l’avocat tranchant qu’Emmanuel Macron a nommé garde des Sceaux et qui entend renforcer l’indépendance du Parquet, vieille promesse souvent faite mais jamais tenue. AFP

Au début de sa carrière, à Lille au milieu des années 80, il s’appelait Éric Dupond. Difficile d’imaginer plus banal. Si banal à vrai dire qu’un de ses premiers courriers s’égare chez un confrère homonyme, et c’est là que le jeune Éric décide d’ajouter le nom de sa mère à son patronyme. Il devient Dupond-Moretti. ça a de la gueule, ça claque comme un drapeau au vent et c’est un blason qu’il sera désormais seul à porter – l’ambition de se distinguer, déjà.