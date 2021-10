Grand entretien – Le Salon du livre s’installe en ville jeudi Nine Simon, la programmatrice artistique, a composé l’événement. Il s’organise autour d’un lieu central, L’iceBergues. Pascale Zimmermann Corpataux

Nine Simon est la programmatrice artistique du Salon du livre pour la troisième année consécutive, après avoir fait vivre la Place du Moi à Palexpo. LAURENT GUIRAUD

Qui n’aurait jamais ouvert un livre de sa vie se rêverait libraire après une conversation avec Nine Simon. Sur les ouvrages et leurs auteurs, leurs éditeurs, leurs traducteurs, la programmatrice artistique du Salon du livre de Genève est intarissable et aborde sa troisième année consécutive excitée comme un proton chargé à fond. À son contact, on entend les idées crépiter. Certaines se sont concrétisées pour cette version 2021 qui démarre ce jeudi après-midi. Le Salon prend de nouveau ses quartiers en ville, avec un boisseau d’animations et de rencontres, gratuites partout, sous la protection du certificat Covid, avant un retour à Palexpo annoncé pour le printemps prochain. Entretien.