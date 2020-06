Genève – Salon de l'auto à vendre: 15 millions La fondation gérant le Geneva International Motor Show propose de revendre la marque à Palexpo. C’est la fin d’une histoire commencée en 1905. Marc Bretton

Une voiture présentée en 2007 lorsque le salon accumulait les visiteurs. © Philippe Maeder

«On va faire la prière des morts?» C’est François Launaz, vice-président de la fondation organisant le Salon de l’auto et président des importateurs de voiture, qui parle à mi-voix pour détendre l’atmosphère. La remarque tombe juste. Dans la petite salle blanche au flanc de Palexpo, qui abrite trois tables et une dizaine de chaises, c’est bien cette sorte ambiance qui plane au moment de l’annonce de la fin possible d’une manifestation presque centenaire.