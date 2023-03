Livres – Le salon de la pop culture attend plus de 45’000 visiteurs

Dessinateurs de mangas, acteurs, cosplays. Dix-sept ans après sa création, la grand-messe suisse de la culture nippone affiche un programme riche et varié. Caroline Zumbach

1 / 4 Concours de Cosplay lors de l’édition 2010 de Polymanga à Beaulieu, Lausanne. SÉBASTIEN FÉVAL

Et si vous profitiez de votre week-end de Pâques pour plonger dans un bouillon de pop culture, dévorer des mangas et découvrir de nouveaux jeux vidéo? Pour entrer dans cet univers coloré, il faudra se rendre à Montreux où la 17e édition de Polymanga se tiendra du 7 au 10 avril. Son fondateur. David Heim. nous explique l’origine de ce salon et les incontournables de cette nouvelle édition.