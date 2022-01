Culture genevoise - Le salon artgenève reporte son édition 2022 à cause du Covid

Le salon artgenève reporte son édition 2022 à cause du Covid

Le salon artgenève a décidé de reporter de quelques semaines son édition 2022 en raison de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19. La manifestation devait à l’origine se tenir fin janvier. Elle est désormais programmée du 3 au 6 mars.

Les organisateurs d’artgenève ont indiqué vendredi que ce report offrira au salon d’art de meilleures conditions et une atmosphère plus sereine pour les exposants comme pour le public. La décision a été prise après discussions avec les galeristes et les partenaires de la manifestation.