Emploi à Genève – «Le salaire minimum n’a pas causé de cataclysme» Les syndicats fêtent le 1er anniversaire de la votation fixant un seuil salarial à 23 francs. Ils appellent à manifester le 30 octobre. Marc Moulin

Fin septembre 2020, la campagne pour l’instauration d’un salaire minimum battait son plein. Ici, une affiche du Parti socialiste. PIERRE ALBOUY

«Sans surprise pour nous, les chiffres montrent que l’introduction du salaire minimal à Genève n’a pas provoqué le cataclysme que le patronat prédisait sur l’emploi.» Un an après la votation par laquelle le canton s’est fixé un plancher salarial à 23 fr., sauf exceptions, la faîtière des syndicats genevois – avec son président Davide de Filippo en tête – a dressé lundi un bilan et a appelé à poursuivre le combat.

La mesure est entrée en force en novembre, en pleine deuxième vague du Covid. Secrétaire de la faîtière, Joël Varone observe que, dans les secteurs très concernés de l’hôtellerie et la restauration, la flambée du chômage n’a pas été pire à Genève que dans des cantons urbains comparables comme Zurich ou Bâle, lesquels ne connaissent pas de salaire minimal (le second canton vient à peine de le voter). Les hôtels genevois ont certes souffert d’être ciblés sur les congrès, mais leurs homologues zurichois ont eu encore plus mal. Tous secteurs confondus, l’indice genevois de l’emploi et la masse salariale du canton rebondissent mieux que la moyenne nationale.