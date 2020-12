Combattre la précarité. Maintenant Afficher plus

Davide De Filippe

Respecter la volonté du peuple. C’est le sens du recours déposé par les syndicats contre l’arrêté d’application du Conseil d’État relatif au salaire minimum légal (SML), et le sens opposé des recours patronaux contre la loi elle-même.

Le Conseil d’État prétend, contre l’avis des initiant-e-s, que le SML ne doit pas être indexé dès son entrée en vigueur, mais uniquement dès janvier 2021. La différence ne porte pas uniquement sur les mois de novembre et décembre 2020, mais sur toute l’année 2021, voire même au-delà. Car selon que l’on indexe le SML en 2020 ou en 2021, c’est n’est pas le même mois de référence qui est pris en compte. Selon le Conseil d’État, le SML serait ainsi de 23 fr. en 2020 et de 23 fr. 14 en 2021. Pour les syndicats, il doit être indexé dès 2020 à 23 fr. 37 et rester à 23 fr. 37 durant toute l’année 2021, en vertu de la disposition prévoyant que le SML ne peut être indexé à la baisse. Une divergence valant près de 600 fr. par an pour un plein-temps à 42 heures hebdomadaires. Pour les bas revenus et par les temps qui courent, ce n’est pas rien.

Les syndicats s’opposent également à la décision du Conseil d’État de ne pas augmenter le salaire minimum de l’agriculture: 3300 fr. par mois pour 45 heures de travail hebdomadaire, soit 16 fr. 90 de l’heure! Les initiant-e-s avaient concédé, afin d’éviter l’invalidation de l’initiative, la possibilité au Conseil d’État de déroger au montant de 23 fr. pour l’agriculture. Mais cette dérogation doit s’effectuer conformément à l’objectif de la loi, à savoir «combattre la pauvreté, favoriser l’intégration sociale et contribuer ainsi au respect de la dignité humaine».

Maintenir le salaire des ouvriers-ères agricoles non qualifié-e-s, l’un des plus bas du canton, au niveau prévalant jusqu’alors contrevient donc clairement à la loi et à son esprit. Dès lors que le peuple a admis un salaire minimum légal de 23 fr. (avant indexation) comme valeur seuil de cette dignité, un tel écart pour le secteur de l’agriculture est injustifiable.

Tandis que les syndicats ont fait recours sur ces éléments pour faire pleinement respecter la loi et donc la volonté populaire exprimée le 27 septembre, les patrons, eux, font tout le contraire en déposant un recours sur la date d’entrée en vigueur de la loi, et sur le fait qu’elle ne prévoit d’indexation qu’en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

La revendication patronale de reporter l’entrée en vigueur du SML au 1er février 2020 est un pur scandale, particulièrement au moment où les travailleurs-euses à bas salaire sont durement frappé-e-s par la pandémie et par l’absence de mesures de protection des salaires prises par les autorités.

Quant à la question du maintien du salaire minimum légal même en cas d’indice des prix à la consommation négatif,

les patrons font semblant d’oublier que cet indice ne tient compte ni du prix du logement ni des primes d’assurances maladie…