Il aurait pu se contenter de déployer une banderole à l’entrée de la station pour clamer sa colère. Ou de sprayer «Non aux canons à neige» sur la piste la plus fréquentée. Mais non. Le saboteur anonyme a choisi de sectionner les câbles d’alimentation des enneigeurs de Villars-sur-Ollon. Au nom de la défense du climat.

Ce jeune homme a livré son argumentation à «24 heures». En s’attaquant à l’enneigement mécanique, il entendait dénoncer «le ski à outrance», le tourisme de masse, la destruction des ressources alors que la planète brûle. Il veut provoquer une prise de conscience et un changement de direction radical. Pour renforcer le message, annonce-t-il, il y aura d’autres actes de sabotage.

«Est-il pertinent, absurde ou irresponsable de fabriquer de la neige pour ouvrir des pistes de ski?»

Sous couvert de militantisme, ce n’est rien d’autre que du vandalisme. Quand les activistes du climat jouent au tennis dans une banque lausannoise, ils s’attirent de la sympathie. Et même une certaine compréhension de la part de la justice. Quand ils bloquent une autoroute en se collant les mains au bitume afin d’exiger l’assainissement du parc immobilier, ils divisent l’opinion et tapent sur les nerfs des automobilistes. Mais quand ils sabotent des canons à neige ou un pylône électrique, ils dépassent les bornes de l’admissible.

Est-il pertinent, absurde ou irresponsable de fabriquer de la neige pour ouvrir des pistes de ski? Ce débat existe et il est légitime. Mais pour le faire avancer, il y a d’autres moyens, démocratiques, à la portée de toutes et tous. Le pseudo-activiste de Villars a-t-il déjà le courage de se lever lors d’une assemblée pour critiquer ce qu’il considère comme une fuite en avant? S’est-il engagé dans un parti politique ou une organisation de défense de la nature pour défendre ses idées? Peut-être faudrait-il lui citer l’exemple de feu Franz Weber qui, en une initiative populaire, a stoppé la construction de résidences secondaires dans les stations alpines.

Les opposants ont leur mot à dire

Ces fameux canons ne poussent pas sur nos montagnes dans l’illégalité, ni avec la complicité d’autorités corrompues. Leur installation nécessite non seulement de lourds investissements, mais aussi une autorisation cantonale, au terme d’une procédure difficile. Il faut prévoir une planification à long terme, respecter les règlements, négocier et financer des compensations écologiques. Les opposants ont leur mot à dire de bout en bout. On est très loin des Jeux olympiques de Sotchi façon Poutine ou de Pékin façon Xi Jinping.

Le saboteur affirme aussi que «personne ne va aux Portes-du-Soleil en été, un chantier à ciel ouvert». C’est archifaux. Durant la saison estivale, les touristes sont de plus en plus nombreux. Ils font de la randonnée, du VTT, empruntent parfois une remontée mécanique pour gagner un sommet. Ils admirent des paysages magnifiques, mangent dans des buvettes d’alpage, achètent des produits locaux. Cette région, comme tant d’autres en Suisse, fait le maximum pour vivre tout au long de l’année. Elle s’adapte aux réalités d’aujourd’hui.

