Crise du gaz – Le sabotage des gazoducs de la Baltique pointe Moscou et effraie l’Europe La mise hors service de Nord Stream et la menace qui plane sur le gazoduc ukrainien prennent l’Europe en étau. Le sabotage permet à Moscou d’échapper à des sanctions pour rupture de contrat. Ivan Radja

Trois explosions, détectées par la Suède, ont créé des fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, causant des bouillonnements de plus d’un kilomètre de diamètre. AFP

Trois fuites simultanées dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2: la probabilité est si faible qu’il ne fait plus de doute aux yeux de l’Union européenne (UE) qu’il s’agit là d’un sabotage. Personne n’ose encore désigner officiellement l’auteur, et l’enquête prendra du temps, car les remous consécutifs à l’échappée du gaz ne cesseront pas avant une à deux semaines. Mais Moscou est dans tous les esprits.