Suisse – Le rythme des vaccinations devrait s’accélérer Le nombre de vaccinations contre le Covid-19 devrait s’intensifier dans les cantons. Le nombre de tests effectué devra également être augmenté afin d’endiguer le nombre de cas déclarés dans les lieux exposés comme les EMS.

La campagne de vaccination devrait prendre un rythme plus soutenu en Suisse. Keystone

Les vaccinations contre le Covid-19 dans les cantons devraient prendre un rythme plus soutenu. Le Conseil fédéral s’est échangé samedi en ligne avec les directeurs cantonaux de santé sur la situation liée à la pandémie.

De leur avis commun, le durcissement des mesures décidées par le Conseil fédéral cette semaine est nécessaire, a déclaré à Keystone-ATS Tobias Bär, porte-parole de la conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS).

Parallèlement, les deux parties ont souligné l’importance d’accélérer le rythme des vaccinations avec les doses à disposition. Le nombre de tests doit également être accru afin d’endiguer le nombre de cas déclarés par exemple dans les EMS, écoles et autres lieux exposés.

Durcissement des mesures

Il est décisif que la population porte ces mesures, qu’elle soit convaincue de leur nécessité et qu’elle soit prête à se faire vacciner ces prochaines semaines et mois.

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi un durcissement des mesures de lutte contre la pandémie. Dès lundi, les commerces non essentiels seront fermés, le télétravail sera obligatoire et les réunions privées seront limitées à cinq personnes au maximum. De plus, les mesures déjà en vigueur, comme la fermeture des restaurants, ont été prolongées de cinq semaines, jusqu’à la fin février.

ATS