Animaux de compagnie – Le Royaume-Uni va durcir les sanctions contre le vol d’animaux Le Royaume-Uni est confronté à une épidémie du vol d’animaux de compagnie, qui ont pris de la valeur durant les différents confinements.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi faire du vol d’animaux de compagnie une infraction pénale, pour tenter d’enrayer un phénomène qui a explosé pendant la pandémie, suscitant l’émotion de Britanniques très attachés à leurs compagnons à quatre pattes.

Actuellement, un animal volé est considéré par la loi comme un objet perdu. Un projet de loi, qui sera présenté au Parlement, «prendra en compte le bien-être des animaux et le fait que les animaux de compagnie sont considérés comme davantage qu’une propriété», indique le ministère de l’Environnement dans un communiqué.

Cette décision coïncide avec la publication d’un rapport d’un groupe de travail mis en place par le gouvernement en mai 2021 pour s’attaquer à une épidémie de vol de chiens dans un pays qui en compte au total quelque 10 millions.

Les prix sont montés en flèche

En pleine pandémie de coronavirus, des associations de défense des animaux avaient tiré la sonnette d’alarme et des députés de tous bords politiques avaient appelé le gouvernement à durcir les sanctions. Car pour tromper l’ennui, la solitude et l’angoisse liés aux durs et longs confinements qui se sont succédé dans le pays, les Britanniques ont été nombreux à vouloir acquérir un animal de compagnie. Les prix sont montés en flèche, attirant les convoitises.

Selon le rapport, sept vols d’animaux sur dix enregistrés par la police concernaient des chiens. Le prix de certaines races particulièrement recherchées a augmenté de jusqu’à 89% comparé aux prix pré-pandémie. «Voler un animal de compagnie est un crime horrible qui peut causer une grande détresse émotionnelle aux familles et pendant ce temps-là des criminels insensibles se remplissent les poches», a déploré la ministre de l’Intérieur, Priti Patel.

La nouvelle infraction donnera à la police «un outil supplémentaire» pour traduire ces personnes en justice, a-t-elle ajouté. La peine de prison encourue n’a pas été précisée. Le directeur général de l’association de protection des animaux, la RSPCA, Chris Sherwood, a dit espérer «que cela encouragera les tribunaux à infliger des peines beaucoup plus sévères aux voleurs d’animaux de compagnie».

