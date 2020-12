Theresa May et David Cameron saluent un accord «vraiment bienvenu» Afficher plus

Les anciens Premiers ministres britanniques Theresa May et David Cameron, qui avaient joué un rôle dans le Brexit au Royaume-Uni, ont salué jeudi un accord commercial «vraiment bienvenu» entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

«L’accord commercial est vraiment bienvenu», constituant «une étape indispensable pour construire une nouvelle relation avec l’UE comme amis, voisins et partenaires», a tweeté David Cameron, qui avait convoqué le référendum sur le Brexit en 2016. Theresa May, qui lui avait succédé et avait démissionné faute d’avoir fait adopter par le Parlement l’accord de sortie qu’elle avait négocié avec les Européens, a de son côté souligné que l’accord apportait «de la confiance aux entreprises» et contribuait à «maintenir le flux des échanges».