Elizabeth I, II et Victoria – Le Royaume-Uni, ce pays où les reines incarnent la grandeur L’histoire du Royaume-Uni offre une particularité unique au monde: ce sont des femmes qui ont régné sur le pays aux périodes les plus brillantes. Alain Rebetez - Paris

Les reines Elizabeth I, Victoria et Elizabeth II. GETTY IMAGES

Après le décès d’Elizabeth II, les Britanniques vont devoir faire un curieux réapprentissage: celui d’avoir un roi plutôt qu’une reine. Ce ne sera pas simple de s’habituer à chanter avec naturel «God save the King» sans trébucher sur le dernier mot. Ce pays si singulier offre une particularité sans doute unique au monde: ce sont des reines qui ont marqué l’apogée de la puissance du pays et de son rayonnement. Des femmes, et non des hommes.