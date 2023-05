Biodiversité en Suisse – Le «rouge espoir» du coquelicot conquiert nos paysages Cette année, il fait un retour massif sur les bords de route ou dans les champs. Sa reconquête indique certains progrès mais aussi une meilleure résistance aux pesticides. Marie Parvex

L’interdiction de certains herbicides, les fauches tardives et la météo peuvent expliquer le retour du coquelicot. YVAIN GENEVAY

Le rouge du coquelicot attire l’œil. Cette année plus que d’autres, il ponctue de touches vives et éphémères les paysages mornes des bords de route, des ronds-points, des chantiers ou des monocultures viticoles ou céréalières. Mais qu’avons-nous fait pour rendre le coquelicot aux paysages suisses? «Son retour est un phénomène progressif, explique François Turrian, directeur romand de BirdLife Suisse. «Cela fait quelques années que l’on en voit à nouveau et il reconquiert petit à petit des territoires.»