Stars du classique à Rolle – Le Rosey dans la cour des grands Le Rosey Concert Hall accueille deux concerts prestigieux, le 19 octobre l’Orchestre du Mariinski et le 21 l’orchestre de la HEMU avec le ténor Rolando Villazón. Matthieu Chenal

Rolando Villazón chantera le 21 octobre au Rosey Concert Hall pour le gala de la fondation Crescendo con la musica. Andreas Hechenberger

Pas de répit pendant les vacances scolaires au Rosey! L’école privée de Rolle organise et accueille deux concerts classiques de très grand prestige cette semaine, mais aux profils bien contrastés. Lundi 19 octobre, le Rosey Concert Hall déroule le tapis rouge pour le tsar de la direction d’orchestre, Valéry Guerguiev. «Avant même l’inauguration de la salle, il avait pu juger de sa qualité acoustique, confie Marie-Noëlle Tirogalas. Il revient pour la deuxième fois avec son Orchestre du Mariinski de Moscou, après une première visite en 2019, avec le pianiste Alexandre Kantorow.»

«Avant même l’inauguration de la salle, Valéry Guerguiev avait pu juger de sa qualité acoustique.» Marie-Noëlle Tirogalas, directrice du Rosey Concert Hall

La directrice du Rosey Concert Hall n’est pas peu fière d’accueillir à nouveau le chef d’orchestre russe et sa phalange moscovite, à la suite d’un concert donné la veille à Genève (mais dans un tout autre programme). Une fois n’est pas coutume, Valéry Guerguiev ne dirigera pas de musique russe lundi, mais deux symphonies allemandes de très haute tenue, la «Symphonie italienne» de Felix Mendelssohn et la «Grande Symphonie en ut» de Franz Schubert. Titulaire depuis 1988, Guerguiev a dirigé cet orchestre dès 1978, c’est dire s’il l’a façonné selon sa vision. «En trente ans, l’orchestre a beaucoup évolué. Il est certainement plus flexible aujourd’hui. Nous pouvons jouer tous les répertoires, pas seulement le russe», expliquait le chef dans un livre d’entretiens paru en 2018.

Crescendo con la musica

Il serait injuste de comparer le Mariinski, l’un des meilleurs orchestres au monde, avec l’ensemble qui suivra sur la scène du Rosey, mais l’Orchestre de la Haute École de musique (HEMU) se produira avec des artistes remarquables comme le chef Arturo Tamayo et le célèbre ténor mexicain Rolando Villazón dans un répertoire très hispanique. L’artisan de ce projet est le pianiste Jorge Viladoms, professeur à la HEMU, qui organise à cette occasion le concert de gala de sa fondation, Crescendo con la musica. Les bénéfices de cette soirée, qui mettra également en avant deux jeunes chanteurs de la HEMU, iront intégralement pour cette fondation qui soutient des enfants défavorisés par le biais de la musique au Mexique. Ce concert est redonné dimanche 24 dans le cadre des Dominicales de l’OCL, mais sans la présence de Rolando Villazón, lequel donnera cependant une master class de chant ouverte au public à la HEMU le 22 (de 10 h à 15 h 30, entrée libre).

