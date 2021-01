Cartes de vœux originales – Benjamin Décosterd présente ses vœux culottés Exit les faire-part de deuil déprimants et les cartes d’anniversaire qui scintillent. Avec ses Cartes-Honnêtes, le chroniqueur lausannois révolutionne la carte de vœux Lucas Vuilleumier

Benjamin Décosterd (à dr.) s’est associé au graphiste Chris Gautschi (à g.) et à l’imprimeur Nicolas Regamey pour produire ses cartes élégantes et joliment irrévérencieuses. THOMAS LAMBERT

«Je ne savais pas quoi t’offrir. Alors je t’ai offert quelque chose que j’aurais aimé recevoir. Et cette carte marrante. (Que j’aurais aimé recevoir.)» «Je suis mal à l’aise. Parce que tu es en deuil. Et je ne sais pas quoi dire. (Et qu’il n’y a certainement rien à dire.) Toutes mes condoléances.» Voilà deux exemples de ce qu’on peut lire sur les très élégantes Cartes-Honnêtes à la jolie et irrévérencieuse franchise, commercialisées sur le site Cartes-honnetes.ch. Il fallait oser, se dit-on en lisant cette carte de deuil, puis en feuilletant toute la série de ces messages écrits en noir sur un papier luxueux: mariage, naissance, anniversaire, nouvelle année, etc.