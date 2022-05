On l’a longtemps considéré comme un réservoir à bluettes. Volontiers parfumé à l’eau de rose, hybride par nature, le roman-photo a passablement pataugé dans la romance. Pourtant, loin du style «Nous deux», des magazines comme «Hara-Kiri» ou «Fluide Glacial» l’ont revisité en leur temps, avec ce qu’il faut d’humour noir et de transgression. Avant de se consacrer uniquement à l’écriture, Jean Teulé y a aussi mis sa patte. La preuve que cette expression artistique déconsidérée possède un réel potentiel.

Julie Chapallaz en est convaincue. Dans un esprit pas si éloigné de Gotlib, Léandri, Gébé et autre professeur Choron, cette ex-Genevoise qui a étudié au Collège Voltaire et travaillé notamment pour le Théâtre Saint-Gervais, le Grütli et le Grand Théâtre offre une nouvelle jeunesse à un genre décrié. Bien barré, son roman-photo «La déflagration des buissons» mêle l’étrange au loufoque. Frères jumeaux, météorite, épidémie de sommeil, plantigrade rusé et amazones bûcheronnes s’y côtoient au fil de plus de deux cents pages délirantes.