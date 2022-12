Qatar 2022 – Le roman noir et lourd du précédent Serbie-Suisse Vendredi, la sélection retrouve les Serbes, comme il y a quatre ans au Mondial russe. Affaire de l’aigle bicéphale: le passif est là, le sujet est tabou. Daniel Visentini - Doha

Xherdan Shaqiri vient de marquer le but de la victoire suisse, le 22 juin 2018 au Mondial russe, face à la Serbie. Comme Xhaka avant lui, il mime l’aigle bicéphale du drapeau albanais, en réponse aux provocations serbes sur ses origines. La polémique éclate aussitôt. KEYSTONE

Confisquée par un geste, précédée par des outrances, poursuivie par la polémique, jamais une victoire suisse n’aura autant été politisée. Nous sommes en Russie, il y a quatre ans et demi, en 2018. La Suisse s’apprête à défier la Serbie lors de son deuxième match, après un nul contre le Brésil. Et tout s’enflamme. Avant, pendant et après ce match qu’elle remportera. Roman noir d’un moment lourd, qui marquera un point de bascule pour l’ASF, un point d’ancrage pour les joueurs, un point de non-retour pour de tristes déclarations.