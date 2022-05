Parade du 9 mai, place Rouge – Le roman national et le drapeau rouge La résurgence anachronique du drapeau soviétique, de la Rus de Kiev plus ukrainienne que russe et une dénazification qui cache les points communs entre Russie poutinienne et Allemagne hitlérienne. Olivier Perroux

Ce billet est signé par un blogueur de la plateforme «Les Blogs» en partenariat avec la «Tribune de Genève». Il n’engage pas la Rédaction.

Une résurgence du drapeau à la faucille et au marteau pour la parade du 9 mai, commémorant la Grande guerre patriotique. keystone-sda.ch

Des drapeaux de l’ex-URSS sur la place Rouge. Cette image carte postale du XXe siècle (une autre vieillerie presque disparue) date pourtant du 9 mai 2022, pendant les célébrations russes de la victoire contre le IIIe Reich. Cette résurgence d’un passé que l’Europe croyait définitivement enterré donne un relief tout particulier aux travaux d’une historienne qui aurait eu 100 ans cette année en juillet: Suzanne Citron.

Les travaux de Suzanne Citron ont théorisé la construction, et forcément mis sur le devant la scène la déconstruction, des mythes nationaux. Bien des nations se sont construites des romans nationaux dès le XIXe siècle. De petites histoires qui racontent de manières plus ou moins crédibles, mais toujours très éloignées des faits historiques, une Histoire collective qui cimente le pays. Le dessein est politique.

Non, la Suisse n’a pas été créée dans un champ par trois paysans se jurant fidélité. Le pacte de 1291, d’ailleurs écrit en latin, donc plus probablement de la main du bailli, n’est qu’un document de droit civil qui ne mentionne jamais une volonté d’indépendance politique. Le mot « confédérés», ajouté par certaines traductions ne figure pas dans le texte original. Non encore, Vercingétorix n’a pas fédéré les Gaulois pour battre les romains. Il n’a fait que rassembler quelques tribus gauloises et s’est battu contre les romains, alliés à d’autres tribus gauloises.

Épuration culturelle

Les Hommes, des événements et l’Histoire se sont parfois chargés de déconstruire certains de ces romans. Plus personne aujourd’hui ne croit en Allemagne qu’il existe une race supérieure d’Ubermensch vouée depuis les chevaliers teutoniques à subjuguer des sous-Hommes. L’Allemagne s’est débarrassée de son roman national nazi il y a bien longtemps. Dès lors, il apparaît comme extraordinairement curieux de voir dans la Russie d’aujourd’hui la résurgence anachronique de l’ex-URSS et de son roman national.

La négation actuelle de l’État ukrainien par Vladimir Poutine, l’épuration culturelle qui est en marche dans les territoires reconquis, la chape de plomb médiatique qui s’est abattue sur la Russie, des méthodes de combat brutales qui violent allègrement l’ensemble du droit international, marquent le retour de l’URSS sur la scène internationale.

Le Rus de Kiev, qui est l’origine de la Russie, marque bien une Histoire commune entre Russie et Ukraine, mais paradoxalement et si on voulait être taquin avec tous ceux qui ont ajouté le mot «ukraino-nazis» dans leurs dictionnaires, c’est Moscou qui a été créée à partir de Kiev et non l’inverse. Quant au parallèle avec l’Allemagne nazie, les points de convergence sont effectivement nombreux, mais entre la Russie de Poutine et l’Allemagne d’Hitler. L’invention d’une menace, La négation de la souveraineté d’un pays voisin, l’appel à l’aide construit de frères vivant sous le joug de tiers, l’intervention militaire qui répond à cet appel (Anschluss), ont tous déjà été utilisés par les nazis dans les années 30.

Dans ce conflit, beaucoup d’éléments résonnent dans l’Histoire comme des rappels, mais il est spectaculaire de les voir ressurgir avec une telle force. Plusieurs observateurs constatent que la Russie semble divisée au sein de ses générations. La jeunesse russe semblerait plus critique face au régime, qui aurait un soutien sans faille de ceux ayant connu l’URSS. Il demeure une certitude: jamais la Russie ne s’est débarrassée de son roman national soviétique. Ni la disparition de Poutine, ni les sanctions, ni une défaite partielle sur le terrain et encore moins les pressions internationales ne pourront y mettre un terme. Et tant que ce roman national sera cultivé, aucune solution ne sera possible.

