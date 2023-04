Concours littéraire – Le Roman des Romands repart pour un tour Après avoir annoncé une dernière édition en 2021, le concours renaît, notamment grâce à une convention signée avec le canton de Vaud. Caroline Rieder

Fabienne Althaus Humerose, créatrice et cheville ouvrière du Prix du Roman des Romans. Steeve Iuncker-Gomez

En juin 2021, Fabienne Althaus Humerose annonçait, la mort dans l’âme, la fin d’un concours littéraire unique dans notre coin de pays: le Roman des Romands fait découvrir des auteurs d’ici à des classes, en leur donnant l’opportunité de voter pour leur titre préféré parmi ceux choisis par un comité de lecture. La cheville ouvrière du rendez-vous pointait alors un manque chronique de moyens, avec des subventions à redemander d’année en année au fil de formulaires démultipliés et, dans les classes, parfois juste quelques exemplaires de chaque livre en circulation, ou des enseignants qui les finançaient de leur poche.

Après un an de pause, le rendez-vous renaît, galvanisé notamment par une convention signée au printemps 2022 avec le canton de Vaud, qui appuie la tenue du RdR, notamment financièrement. «Une aide capitale qui en a entraîné d’autres, relève Fabienne Althaus Humerose. À un moment donné, beaucoup de monde a compris que si on s’arrêtait, personne n’allait prendre en charge une organisation qui coordonne six cantons.»

Une autre convention est en train d’être signée avec le canton de Genève, qui a, dans l’intervalle, appuyé une demande de soutien à la Confédération ayant débouché sur une aide exceptionnelle pour la transformation de la structure. «J’ai été très touchée des gestes politiques et administratifs. À un moment donné, beaucoup de monde a compris que si on s’arrêtait, personne n’allait prendre en charge une organisation intercantonale. On coordonne six cantons, c’est un travail énorme.»

Parmi les nouveautés, l’engagement d’une personne pour le volet administratif. De l’argent supplémentaire est également arrivé de la part de sponsors privés: «Tout cela nous a encouragés à continuer, cela nous aide notamment pour les cantons avec lesquels nous n’avons pas encore de convention, même si nous ne pourrons pas résoudre cette année tous les problèmes d’achats de livres.» Un portail électronique à destination des enseignants va en outre voir le jour, pour leur permettre d’échanger des documents relatifs aux romans en lice.

Six titres en lice

À la suite de l’appel de 2021, l’association peut compter sur un comité d’organisation revivifié, mais aussi un nouveau comité de lecture. Celui-ci a retenu pour cette édition trois titres de l’éditeur Slatkine: «Galel», de Fanny Desarzens, «Lettre à mon dictateur», d’Eugène, et «Mouches», de Mélanie Richoz; deux de la maison Hélice Hélas: «Il n’y a pas d’arc-en-ciel au paradis», de Nétonon Noël Ndjékéry, et «K comme almanach», de Marie-Jeanne Urech; et enfin «L’épouse», d’Anne-Sophie Subilia (Éd. Zoé). Pour rendre hommage au coup de pouce vaudois, le Prix du Roman des Romands sera décerné le 19 janvier 2024 à Lausanne, au Casino de Montbenon.

