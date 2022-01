Prix littéraire remis à Genève – Le Roman des Romands célèbre «Les nuits d’été» Ce vendredi à Genève, la 13e édition du concours a honoré l’âpre et poétique fiction du Français installé à Lausanne Thomas Flahaut. Caroline Rieder

Thomas Flahaut a publié «Les nuits d’été». L’enfant de Montbéliard vit désormais à Lausanne. Patrice Normand/Éditions de l’Olivier



C’est un roman propre à frapper l’esprit et à toucher le cœur qui a été distingué Roman des Romands, ce vendredi en début de soirée au Théâtre Am Stram Gram à Genève. «Les nuits d’été» (Éd. de l’Olivier) de Thomas Flahaut a emporté les faveurs des 450 élèves du grand jury de classes romandes, mais aussi de Zurich ou du Tessin, qui ont lu les six livres nominés et rencontré leurs auteurs. Le prix est doté de 15’000 francs.