Au-delà de leurs ravages, la crise du Covid et la guerre en Ukraine constituent des accélérateurs de réformes sans pareil. Elles entreprennent des changements qu’en temps ordinaire la plus puissante volonté politique est incapable de décider.

Commençons par le Covid-19. Nombre de gouvernements ont tancé l’OMS pour dissimuler leurs propres déficiences. Si l’Organisation mondiale a (un peu) tardé à lancer l’alerte mondiale, si son directeur a adopté au début une attitude trop compréhensive envers la Chine (la fameuse poignée de main à Xi Jinping), si la distribution des vaccins fut abyssalement inégale entre le nord et le sud, c’est d’abord la faute aux États et aux égoïsmes nationaux. La Suisse en donne l’exemple. Le décalage de sa réaction initiale est dû à une sorte de certitude atavique que le pays se trouve à l’abri des grandes crises de ce monde. Quant à son esprit de solidarité, il s’est rapidement évanoui au moment de constituer des réserves de vaccin.

Donc oui, l’OMS a (un peu) failli. Et ce mercredi, lors de l’Assemblée mondiale de la santé, les hauts représentants des 194 États membres, ont décidé d’une réforme tout sauf anodine. Le budget anémique de l’Organisation qui n’arrive même pas à la hauteur de celui du système hospitalier français, a été relevé de 1,1 milliard de francs pour atteindre en 2028 environ 7,2 milliards. Plus important, les contributions obligatoires des États s’élèveront à 50% du budget contre 16% aujourd’hui. L’OMS ainsi gagnera en indépendance et en rapidité de réaction en se libérant des contraintes excessives des contributions volontaires publiques et privées. Il ne s’agit pas de renoncer à l’argent de la Fondation Bill et Melinda Gates par exemple, mais de relativiser son impact sur la définition des priorités de l’OMS. Car les 13% du budget total de l’organisation apportés par les Gates sont affectés, selon leur demande, presque entièrement au combat contre la poliomyélite.

Il y a des responsabilités que les gouvernements ne se disputent pas, aussi féroces que furent leurs critiques envers la direction.

En ne disposant librement que du cinquième de son budget, l’OMS était fort dépourvue pour affronter les urgences et développer ses programmes vitaux de longue haleine. Sans le Covid, parions que cette réforme essentielle aurait traîné encore des années. Reste à savoir comment elle sera mise en œuvre dans les faits. Ce sera le travail de «Dr Tedros», le directeur général, dont le mandat a été renouvelé, faute d’autres candidats. Il y a des responsabilités que les gouvernements ne se disputent pas, aussi féroces que furent leurs critiques envers la direction.

Même type de phénomène provoqué par la guerre en Ukraine. Littéralement en déliquescence, l’OTAN a retrouvé toute sa vigueur de la «guerre froide» et l’UE une unité et attractivité nouvelles. À l’inverse, l’ONU, bloquée par le droit de veto au Conseil de sécurité, est condamnée à jouer les spectateurs. Le Conseil des droits de l’homme à Genève prend opportunément le relais. Après l’exclusion de la Russie par l’Assemblée générale, Il a envoyé des émissaires spéciaux en Ukraine, convoqué une session extraordinaire sur les crimes de guerre et peut se poser en coordinateur de ce gigantesque processus à acteurs multiples. Son président, l’Argentin Federico Villegas, ne cache pas son ambition de transformer le Conseil en organisme permanent «car les violations des droits de l’homme ne s’arrêtent pas entre deux sessions». En parallèle, l’action humanitaire pilotée de Genève a rarement atteint un tel niveau d’intensité.

La crise sanitaire et le conflit russo-ukrainien sont en train de transformer l’architecture internationale. À quoi ressemblera cette structure demain? Difficile à dire mais il est certain que la Genève internationale a un rôle à jouer dans la mutation qui s’est engagée.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste

